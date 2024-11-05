Доцент Бутырина: перед покупкой товара на сайте объявлений необходимо проверять отзывы о продавце

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина в разговоре с «ТСН24» объяснила, каким образом можно купить технику на сайте объявлений и не стать жертвой обмана.

По словам специалиста, у покупки через сайты объявлений есть несколько преимуществ. Например, у человека появляется возможность торга. Кроме того, на сайтах часто встречаются редкие или устаревшие модели, которые не представлены в современных магазинах. Другой вопрос, что наличие обмана со стороны продавца нельзя исключать.

Перед тем, как покупать тот или иной товар, необходимо проверять отзывы о продавце и его объявлениях. Бутырина также призвала проверять работоспособность товара, при возможности — тестировать его в действии.