«Дом.РФ»: продажи жилья на первичном рынке выросли в июне на 61%

В июне текущего года продажи жилья на первичном рынке России выросли на 61% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Дом.РФ».

Перед завершением программы «Льготная ипотека» зарегистрировали 3,8 миллиона квадратных метров проданных квартир по договорам долевого участия (ДДУ). За первые полгода продали 14,7 миллиона квадратных метров в новостройках, что на 19% превышает значения 2023 года.

Отмечается, что наибольший рост реализации наблюдался в Татарстане, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

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