Дома на Боткинской улице в Петербурге признали памятниками архитектуры

Три жилых дома на Боткинской улице в Санкт-Петербурге признали объектами культурного наследия регионального значения. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил сайту gazeta.spb.ru , что три жилых дома на Боткинской улице получили статус регионального памятника.

Их построили в 1907–1908 годах для работников Финляндской железной дороги. Проект разработали архитектор Федор Миритц и инженер Иван Герасимов.

Дома выполнены в стиле «северного» модерна. Изначально планировалось создать комфортное и доступное жилье. В комплекс вошли 20 двухкомнатных и 63 однокомнатные квартиры, сообщили в пресс-службе КГИОП.

В домах предусмотрены кладовые в подвале, сушильные комнаты на чердаке и хозяйственные балконы на лестничных площадках. На кухнях установлены мусоропроводы, а отопительную систему смонтировала фирма Сан-Галли.