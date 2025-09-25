Документалисты RT и популярные артисты посетили госпиталь Звенигорода

Концерт организовали специально для раненых бойцов. Среди участников — Николай Басков, Лариса Долина, Елена Север и Денис Майданов.

Артисты лично пообщались с пациентами, которые не имели возможности присутствовать на выступлении, чтобы морально поддержать каждого из них.

Одним из гостей мероприятия стал сотрудник RT и ветеран СВО Илья Казаков. Несмотря на потерю ног в боевых действиях, боец личным примером показал, насколько важна сила воли и вера в лучшее.