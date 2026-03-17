Доктор Улумбекова сочла необходимым сохранить традиционные белые халаты для врачей

Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова высказала мнение о важности сохранения белых халатов для медицинского персонала в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Она отметила, что пациентам будет сложно адаптироваться к другому цвету одежды врачей в экстренных ситуациях.

«Всему медицинскому персоналу раздали цвета, это просто рекомендации выпустили. Для меня такой гордостью было, будучи студенткой мединститута, надеть белый халат. Конечно, белый цвет для врачей нужно оставить», — сказала Улумбекова.