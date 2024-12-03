Доктор Щербаков заявил, что Башкирия готова помочь в развитии медицинского туризма в Крыму

Республика Крым располагается в уникальной природной зоне, что позволяет привлекать большое количество пациентов. Республика Башкортостан готова оказать содействие в развитии медицинского туризма на полуострове. Об этом заявил доктор медицинских наук Дмитрий Щербаков в беседе с телеканалом «Крым 24» .

По словам специалиста, сейчас наблюдается спрос на подобный вид отдыха, а Башкирия имеет огромный опыт в этой сфере. В Крыму есть все условия для развития медицинского туризма.

«Это море и свои экономические преимущества, которые также позволят привлекать к себе пациентов так же, как это происходит у нас», — подчеркнул Щербаков.

Напомним, что в Уфе началась неделя бизнеса. В мероприятии участвуют 14 делегаций из разных стран и 18 российских регионов.