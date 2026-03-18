Доктор наук Скачкова рассказала, как в России будут предотвращать преждевременное старение

Заместитель директора Департамента здравоохранения правительства РФ, доктор медицинских наук Елена Скачкова сообщила, что на конец 2024 года на учете у врачей состояло 48 миллионов взрослых россиян с хроническими неинфекционными заболеваниями. Из них только 24 миллиона были старше трудоспособного возраста, остальные — моложе, написал KP.RU .

Эти болезни, такие как сердечно-сосудистые, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, являются главной причиной преждевременной смертности в России. Для борьбы с этой проблемой государство разрабатывает различные меры. Одной из них станет появление в 2026 году врачей по медицине здорового долголетия, которые будут работать в центрах здоровья. Все обследования, приемы и консультации специалистов будут бесплатными по полису ОМС.

Центры медицины здорового долголетия будут измерять биологический возраст и давать персональные рекомендации по сохранению молодости. Для оценки биологического возраста будут использоваться различные калькуляторы, включая калькулятор Горелкина, основанный на антропометрических данных. Этот метод разработан российскими учеными Алексеем Горелкиным и Борисом Пинхасовым и позволяет определить биологический возраст на основе роста, массы тела и других параметров.

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев пояснил, что медицина здорового долголетия работает во всех возрастах, и любой человек, начиная с 18 лет, может обратиться для определения своего биологического возраста. В случае ускоренного старения он получит необходимые рекомендации.