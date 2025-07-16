Дочь космонавта Леонова рассказала, что охотничий нож ее отца позволил починить кабель на «Союзе»

Полвека назад, 15 июля 1975 года, в истории космических полетов произошло знаменательное событие — первый совместный полет космонавтов из разных стран. С космодрома Байконур в СССР стартовал корабль «Союз» с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Спустя два дня корабль успешно состыковался с американским «Аполлоном». Дочь Леонова Оксана поделилась с сайтом телеканала « Звезда » интересным фактом о миссии.

Проблемой стала поломка телевизионного кабеля на «Союзе» за пять минут до старта. Ситуацию спас охотничий нож, купленный Леоновым за 5 рублей 50 копеек.

«Те кабели, которые были оборваны, они крепились на винтах с эпоксидной смолой, и три поддались, а четвертый нет. И только благодаря этому охотничьему ножу удалось раскрутить этот винт», — рассказала Леонова.

Благодаря действиям российского космонавта весь мир смог увидеть легендарное рукопожатие.