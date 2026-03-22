Добывающие компании выделили 118 млн рублей на развитие Сургутского района в 2025 году

В 2025 году Сургутский район получил более 118 миллионов рублей от местных добывающих компаний. Основные направления расходования средств включают оснащение культурно-досугового центра в Солнечном. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Еще 36 миллионов рублей направлено в музей «Барсова Гора» на экспозиционное, фондовое и мультимедийное оборудование. Кроме того, 12 миллионов рублей пошло на иные социально-экономические и экологические мероприятия в районе.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что с помощью компаний-недропользователей удалось отремонтировать дороги в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском, а также мост через ручей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Кроме того, добывающие компании оказывают поддержку коренным малочисленным народам Севера, бесплатно предоставляя транспорт для доставки продуктов и товаров первой необходимости в отдаленные части района.