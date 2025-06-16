Дизайнер Зайцева посоветовала начинать выбор квартиры с анализа потребностей

При выборе квартиры необходимо учитывать множество факторов, влияющих на комфорт будущего жилья. Не стоит ограничиваться только оценкой района, цены и площади. Об этом рассказала дизайнер Ольга Зайцева в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, первый шаг — анализ собственных потребностей. Важно определить количество необходимых спален, технику, которая будет использоваться, и требования к зонированию пространства. Ошибка на этом этапе может привести к покупке квартиры, не соответствующей функциональным потребностям, даже если ее площадь составляет 150–200 квадратных метров.

Как отметила специалист, окружение тоже имеет значение. Наличие магазинов, детских учреждений, отсутствие шумных трасс и промышленных зон — все это влияет на комфорт жизни. Даже хорошая квартира может стать менее привлекательной, если рядом находится круглосуточное заведение или стройка.