Дизайнер Судник: шерсть, кашемир и переработанные материалы остаются в тренде этой осенью

Дизайн, директор экспериментального цеха одежды Bahаr Design Христина Судник в беседе с «Известиями» рассказала о главных трендах в одежде осенью и зимой 2024–2025 года.

По словам специалиста, в моде по-прежнему актуальны натуральные ткани, такие как шерсть, кашемир и переработанные материалы. Модницам можно экспериментировать в выборе, начиная от грубой шерсти и заканчивая мягким флисом.

Что касается цветовой гаммы, Судник отметила, что в этом сезоне наиболее актуальны глубокие оттенки — бордо, оливковый, горчичный, коричневый. Ярким акцентом в образе станут аксессуары в виде цветных сумок и шляп.