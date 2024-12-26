Дизайнер Сара Мегре рассказала о предстоящих трендах в моде во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» .

Она отметила, что в новом сезоне ожидаются приятные и гармонирующие с русской культурой оттенки. В частности, будут популярны вишневые, шоколадные тона, бордовые и ретро-голубые цвета.

Последний из перечисленных оттенков, по словам эксперта, отличается мягкостью и слегка выгоревшим видом, что делает его подходящим для славянского типа внешности. Также в моду войдет медово-желтоватый оттенок, добавил RT.

«По тому, какие цвета в моде в следующем году, мы видим, что у дизайнеров такое состояние было, как вообще в целом и во всём мире, очень волатильное», — сообщила Мегре.

В новом сезоне будет достаточно неоднозначная мода на вещи, сказала она.