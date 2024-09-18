Дизайнер Петрушин рассказал, что этой осенью будет актуален стиль бохо

Дизайнер российского бренда Андрей Петрушин в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что этой осенью будет актуален стиль бохо в дополнение с принтами японской тематики.

В основе стиля бохо лежат узоры из пайеток, украшений, пестрых фрагментов шкур и разнообразных орнаментов.

«Одежда с таким принтом подойдет для расслабленного городского образа», — процитировал сайт kp.ru дизайнера.

Что касается японских мотивов, они будут отражаться на одежде в виде павлинов, существ из японской мифологии или в виде лепестков императорских хризантем, отметил Петрушин.