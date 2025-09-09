Дизайнер Орлов рассказал, что бетонные стены стали трендом в оформлении интерьера

В сфере дизайна интерьера набирает популярность необычный тренд — использование бетонных стен. «Вечерняя Москва» пообщалась с частным дизайнером интерьеров Андреем Орловым и узнала о других современных тенденциях в ремонте квартир.

Орлов отметил, что бетонная стена — это не просто «оставить как есть». Чтобы такой интерьер выглядел красиво, поверхность нужно обработать: отшлифовать, нанести специальные пропитки или добавить лак. Можно сочетать холодную строгость бетона с теплым деревом, мягким текстилем и живыми растениями.

Также в моде зелень в виде живых стен, успокаивающие оттенки в цветовой гамме, вязаные пледы, бархат и фактурная керамика, умные лампочки и пылесосы, ретростиль и винтажные вещи, а также максимализм с обилием цветов, форм и текстур, подчеркнул специалист.