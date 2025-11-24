Дизайнер Моисеев назвал природные материалы в интерьере трендом 2026 года

Арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев рассказал « Газете.ru », что в 2026 году будут популярны интерьеры с использованием природных материалов и живой зелени.

По словам эксперта, органические формы мебели, такие как дерево, камень, пробка, бамбук и текстиль из органических волокон, помогают создать психологически комфортное пространство и способствуют расслаблению. Крупные растения, вертикальные сады и аквариумы становятся частью планировки и играют роль архитектурных акцентов.

Еще одним трендом станет адаптивность и гибкость пространства: модульные кухни, трансформируемые столы и мобильные системы хранения позволят менять сценарии жизни без потери гармонии.