Дизайнер Макарова рекомендовала покупать искусственную елку с густой кроной и ровной формой
Дизайнер интерьера и декоратор Ирина Макарова поделилась с «Москвой 24» рекомендациями по выбору идеальной искусственной елки.
Эксперт подчеркнула, что на долговечность и внешний вид дерева влияет плотность веток.
«Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее», — пояснила специалист.
По ее словам, у качественного изделия не должно быть резкого запаха пластика или клея. Легкий технический аромат, который может присутствовать изначально, быстро выветривается.