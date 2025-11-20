Дизайнер Макарова рекомендовала покупать искусственную елку с густой кроной и ровной формой

Дизайнер интерьера и декоратор Ирина Макарова поделилась с « Москвой 24 » рекомендациями по выбору идеальной искусственной елки.

Эксперт подчеркнула, что на долговечность и внешний вид дерева влияет плотность веток.

«Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее», — пояснила специалист.

По ее словам, у качественного изделия не должно быть резкого запаха пластика или клея. Легкий технический аромат, который может присутствовать изначально, быстро выветривается.