Дизайнер Львова назвала дизайн ногтей «объемный свитер» неактуальным

По мнению эксперта по дизайну и оформлению ногтей Кристины Львовой, некоторые популярные ранее дизайны маникюра теперь считаются устаревшими. Об этом специалист рассказала KP.RU.

Львова отметила, что дизайн «объемный свитер», выполненный с использованием акриловой пудры, уже не актуален. Также вышли из моды обилие страз, наклейки и стикеры с фразами.

Эксперт не рекомендует сочетать в одном маникюре несколько разных дизайнов, например френч с блестками и наклейками. Лучше выбрать один аккуратный и продуманный дизайн.

Сейчас в тренде натуральность и умеренная длина ногтей. Кристина Львова советует выбирать форму, которая гармонирует с руками. Четкий квадрат подходит почти всем, а длинные ногти — лишь обладательницам крупных рук.

Также популярна «baby-длина» — максимально короткие ногти, которые едва выступают от подушечки пальцев. Такой вариант делает руки аккуратными и элегантными.