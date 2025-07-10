Дизайнер Кузнецова отметила, что натуральный камень на стенах преобразит помещение

Натуральный камень может стать ключевым элементом в дизайне интерьера, превращая обычное пространство в произведение искусства. Об этом «Газете.Ru» сообщила дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По словам Кузнецовой, сегодня одним из самых эффектных способов применения натурального камня является оформление стен крупноразмерными слэбами.

«Такой прием создает в помещении изысканную декоративную самодостаточность, а уникальный рисунок камня становится главным акцентом пространства. Особенно выразительно такие масштабные „мазки“ смотрятся в каминной зоне, ТВ-зоне, а также ванных комнатах и входных группах», — поделилась она.

Эксперт также отметила, что гранит и кварцит идеально подходят для изготовления кухонных островов, столешниц, подоконников и ступеней. Кроме того, она подчеркнула важность использования натурального камня с внутренней подсветкой в интерьере.