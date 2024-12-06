Дизайнер Кузнецова посоветовала точечно использовать цвет года Pantone 2025 года в текстиле, декоре и посуде

Институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года оттенок Mocha Mousse (мокко мусс). Этот обволакивающий и респектабельный тон можно точечно использовать в интерьере, считает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Своим мнением она поделилась в беседе с Life.
Специалист отметила, что оттенок Mocha Mousse будет гармонично смотреться в домашнем текстиле, посуде или декоре. Цвет добавит благородства интерьеру при использовании в предметах мягкой мебели — пуфах или креслах.
Кроме того, его можно выбирать для комнат, которые выходят на солнечную сторону. Это поможет компенсировать избыток дневного света, резюмировала Кузнецова.
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