Дизайнер Кузнецова посоветовала точечно использовать цвет года Pantone 2025 года в текстиле, декоре и посуде

Институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года оттенок Mocha Mousse (мокко мусс). Этот обволакивающий и респектабельный тон можно точечно использовать в интерьере, считает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Своим мнением она поделилась в беседе с Life .

Специалист отметила, что оттенок Mocha Mousse будет гармонично смотреться в домашнем текстиле, посуде или декоре. Цвет добавит благородства интерьеру при использовании в предметах мягкой мебели — пуфах или креслах.

Кроме того, его можно выбирать для комнат, которые выходят на солнечную сторону. Это поможет компенсировать избыток дневного света, резюмировала Кузнецова.