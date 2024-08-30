Дизайнер Кузнецова посоветовала отказаться в хрущевках от навесных потолков

Собственники квартир в хрущевках часто сталкиваются с ограниченной площадью, поэтому важно в процессе ремонта и обустройства избежать ошибок, которые могут сделать жилье менее комфортным. Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова поделилась с Life советами о том, чего следует избегать в таких квартирах.