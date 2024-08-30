Дизайнер Кузнецова посоветовала отказаться в хрущевках от навесных потолков
Собственники квартир в хрущевках часто сталкиваются с ограниченной площадью, поэтому важно в процессе ремонта и обустройства избежать ошибок, которые могут сделать жилье менее комфортным. Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова поделилась с Life советами о том, чего следует избегать в таких квартирах.
Поскольку хрущtвки имеют скромные размеры, включая невысокие потолки, Кузнецова рекомендовала отказаться от навесных потолков и различных декоративных конструкций, которые могут создать ощущение стесненности.
Она посоветовала останавливаться на беленых потолках, лишенных излишеств в оформлении. При выборе освещения стоит предпочесть плоские люстры, оснащенные поворотными спотами, чтобы правильно осветить пространство, что поможет визуально увеличить его и добавить уюта.