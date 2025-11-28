Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать металлические игрушки и ярко-красные бантики при украшении елки

Дизайнер Ксения Кузнецова в интервью «Газете.Ru» поделилась секретами украшения новогодней елки. Она рассказала о том, как создать уникальную атмосферу праздника с помощью правильных игрушек и декора.

Специалист подчеркнула, что для украшения елки в наступающем 2026 году стоит использовать металлические игрушки и ярко-красные бантики. Она рекомендовала выбирать ель с насыщенной зеленью и декорировать ее блестящими шарами, которые будут имитировать металл.

Для создания уютной атмосферы дизайнер советует использовать гирлянды в теплых желтых или красных оттенках. Это поможет создать атмосферное и уютное освещение, привел слова эксперта сайт infox.ru.

Кузнецова отметила, что важно найти гармонию между традиционной новогодней обстановкой и энергией года Огненной Красной Лошади. Она предложила обратить внимание на уникальные украшения, которые можно сделать своими руками. Например, можно использовать засушенные дольки цитрусовых, корицу, а также сделать гирлянды из попкорна или сушеных фруктов.

Кроме того, интересным решением может стать использование натуральных материалов, таких как шишки и веточки. Их можно украсить краской или блестками, чтобы добавить искристого эффекта. Не стоит забывать и о текстильных элементах, таких как мягкие игрушки и ленточки, которые придадут декору уют и комфорт, подчеркнула дизайнер.