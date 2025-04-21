Дизайнер Костенко: платья из 90-х — модный тренд выпускных нарядов

Скоро одиннадцатиклассники будут прощаться со школой, а значит, приближается пора выпускных вечеров. Подбор наряда — непростая задача для девушек, рассказала в эфире радио Sputnik директор Центра развития компетенций в индустрии моды Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и член Союза дизайнеров России Светлана Костенко.

По словам эксперта, актуальными остаются пайетки, люрекс и стразы. Эффектно выглядят праздничные платья из тканей с металлизированной или блестящей поверхностью, отражающие эстетику цифрового мира, которая привлекает молодежь.

Костенко подчеркнула, что сейчас в тренде винтаж 20-летней давности, поэтому можно смело пересмотреть гардероб родителей. Платья из 90-х снова актуальны, и стоит лишь добавить новые туфли и сумочку, чтобы соответствовать тренду на экологичность и разумное потребление.

Цены на новые выпускные платья варьируются от трех-пяти тысяч рублей на маркетплейсах до 20–100 тысяч рублей за платье индивидуального пошива в ателье, в зависимости от региона проживания.