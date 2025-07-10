Дизайнер Кошкарова объяснила выбор белого брючного костюма для свадьбы его практичностью

Все больше невест с пышными формами предпочитают элегантный белый брючный костюм для церемонии в ЗАГСе. Об этом «Газете.Ru» сообщила дизайнер и основательница бренда женской одежды Lady Maria Мария Кошкарова.

По словам эксперта, невесты plus-size выбирают брючный костюм из-за его практичности и долговечности. Мария подчеркнула, что после свадьбы такой костюм можно носить в различных вариациях.

«Полный комплект превращается в элегантный ансамбль для особых случаев — от светских мероприятий до романтических ужинов. Брюки легко комбинируются с повседневными вещами: лаконичными топами, рубашками или блузками. Пиджак же добавляет стильности даже самым простым образам — он одинаково хорошо смотрится с джинсами, юбками-миди или поверх платья», — добавила она.

Основательница бренда считает, что сейчас наблюдается тренд на разумные траты. Также Мария Кошкарова отметила, что большинство свадебных салонов предлагают ограниченный выбор платьев для невест с нестандартными формами.