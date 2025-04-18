Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, что в его образах всегда есть «рок-н-ролльная хулиганщина»

В детстве Игорь хотел быть музыкантом или актером кино. Он мечтал о карьере, связанной с музыкой и кинематографом, но жизнь привела его к созданию одежды. Сегодня он видит в этом свою «музыку», свой «рок-н-ролл» и свою «душу». Его коллекции одежды пронизаны кинематографичностью и музыкальностью.

Гуляев отметил, что в его образах всегда есть «рок-н-ролльная хулиганщина». Для него куртка-косуха — это неотъемлемый элемент гардероба, а аксессуары в виде цепей и ремней — это дополнение к образу. Даже надевая классический костюм, он не может удержаться от добавления чего-то из мира рок-н-ролла.

Игорь также рассказал о своих детских музыкальных увлечениях. В его семье все были увлечены музыкой: родители пели, брат был поклонником тяжелого рока. Соседи даже жаловались на громкую музыку. С самого детства Игорь барабанил на всем, что попадалось под руку. Родители купили ему фортепиано, и он начал петь и учиться в музыкальной школе. Позже он организовал группу ВИБС (Валера, Игорь, Боря и Саша) и даже открыл дискотеку, где проводил вечера, посвященные различным музыкальным группам. Получив образование дирижера, он также начал шить одежду.