Дизайнер Егоров рекомендовал выбирать шубу с четкой линией плеча и плотной структурой

В 2026 году шубы снова оказались в тренде, но требования к их выбору и сочетанию с одеждой изменились. Подробнее рассказал дизайнер Алексей Егоров, сообщил peterburg2.ru .

По мнению эксперта, важно обращать внимание на детали. Специалист рекомендовал выбирать модели с плотной структурой и четкой линией плеча. Такие шубы создают стройный силуэт и не утяжеляют образ.

Оттенки тоже играют роль. Универсальные природные цвета — графит, шоколад, глубокий серый — легко сочетаются с базовым гардеробом и выглядят дорого. Яркие и кислотные тона могут сделать образ перегруженным.