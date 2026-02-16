Дизайнер Егоров рекомендовал использовать меховой жилет при создании образа на Масленицу

Ректор Московского художественно-промышленного института и дизайнер Алексей Егоров рассказал «Газете.ru» , как создать стильный образ на Масленицу.

По словам эксперта, искусственный мех стал одним из главных трендов зимы 2026 года. Меховая жилетка, шаль или шарф поверх обычной куртки создадут эффект многослойности и привнесут в образ легкую театральность.

Егоров порекомендовал женщинам сочетать длинные юбки или платья-туники с водолазками, добавляя меховую жилетку и платок. Удачные цветовые комбинации — терракотовый с желтым акцентом или бордовый с золотом. Завершат образ ботинки на тракторной подошве и ушанка.