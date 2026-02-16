Дизайнер Егоров рекомендовал использовать меховой жилет при создании образа на Масленицу

Ректор Московского художественно-промышленного института и дизайнер Алексей Егоров рассказал «Газете.ru», как создать стильный образ на Масленицу.
По словам эксперта, искусственный мех стал одним из главных трендов зимы 2026 года. Меховая жилетка, шаль или шарф поверх обычной куртки создадут эффект многослойности и привнесут в образ легкую театральность.
Егоров порекомендовал женщинам сочетать длинные юбки или платья-туники с водолазками, добавляя меховую жилетку и платок. Удачные цветовые комбинации — терракотовый с желтым акцентом или бордовый с золотом. Завершат образ ботинки на тракторной подошве и ушанка.
