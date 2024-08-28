Дизайнер Джангир: конец августа дает возможность купить мебель с хорошей скидкой

Отличное время для покупки новой мебели — конец августа. На складах остаются модели, которые не удалось продать в течение лета. Об этом рассказала дизайнер Наталья Джангир в беседе с « Абзацем ».

По ее словам, сейчас многие производители способны предоставить скидку при заказе под индивидуальный подгон. А вот за дешевизной изделий гнаться не стоит.

«Сэкономить вы сможете, когда обратитесь к дизайнеру. Он даст рекомендации на основе опыта», — отметила специалист.

Она также рекомендовала обсудить с менеджером фабрики предполагаемый бюджет. Многие компании готовы пойти на уступки.