Дизайнер Джангир: конец августа дает возможность купить мебель с хорошей скидкой

Отличное время для покупки новой мебели — конец августа. На складах остаются модели, которые не удалось продать в течение лета. Об этом рассказала дизайнер Наталья Джангир в беседе с «Абзацем».

По ее словам, сейчас многие производители способны предоставить скидку при заказе под индивидуальный подгон. А вот за дешевизной изделий гнаться не стоит.

«Сэкономить вы сможете, когда обратитесь к дизайнеру. Он даст рекомендации на основе опыта», — отметила специалист.

Она также рекомендовала обсудить с менеджером фабрики предполагаемый бюджет. Многие компании готовы пойти на уступки.

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