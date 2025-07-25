Дизайнер Чмелева посоветовала использовать онлайн-планировщики для «примерки» мебели

Выбор мебели на онлайн-площадках может быть сложным и привести к неудачам. Чтобы избежать этого, стоит учесть несколько нюансов, рассказала архитектор-дизайнер Алена Чмелева в интервью радиостанции Sputnik .

Эксперт посоветовала делать точные замеры помещения и учитывать расстояния для проходов и открывания дверей мебели. Также стоит использовать онлайн-планировщики, которые позволяют «примерять» мебель к интерьеру.

«Обращайте внимание на цвет мебели на фотографии — он может отличаться от реального, лучше запрашивать образцы материалов», — предупредила специалист.

По ее словам, можно также обратиться к разовой консультации дизайнера, предварительно отправив ему свою подборку.