Дизайнер Чапурин допустил, что total black станет трендом 2025 года

Дизайнер Игорь Чапурин рассказал ИА НСН , что total black будет модной тенденцией в 2025 году.

Он заметил, что большинство летних коллекций выполнено именно в черном цвете.

«Наверное, девушки просто опережают события, потому что большинство летних коллекций следующего сезона, следующего лета, как бы ни было странно, total black. И я показал коллекцию весна-лето 2025-го года, там 80% черного, но очень разных фактур», — отметил Чапурин.

Кроме того, он выделил три главных модных события года и добавил, что стиль гранж теряет популярность.