Дизайнер Быкова назвала минимализм наиболее актуальным стилем для новогоднего декора

Минимализм остается самым востребованным стилем для новогоднего декора в этом сезоне. Дизайнер интерьеров и декоратор Юлия Быкова сообщила «Москве 24», что предпочтительнее использовать элементы, выполненные в натуральных тонах, которые гармонично впишутся в общий интерьер и не будут привлекать излишнего внимания.
Модные украшения должны быть такими, чтобы казалось, будто их вовсе нет: они не должны выделяться яркими цветами и бросаться в глаза. Лучше всего подойдут зеленые или коричневые оттенки, главное — чтобы декор идеально сочетался с домашним убранством.
Еще одной популярной тенденцией этого года стала натуральность. Поэтому синтетические и пластиковые игрушки постепенно уступают место украшениям из стекла и дерева. Кроме того, сэкономить помогут изделия ручной работы, которые добавят празднику индивидуальности и уюта.
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