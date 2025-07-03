Дизайнер Боровская рекомендовала составить график работ, чтобы не затянуть ремонт жилья

Ремонт квартиры — дело затратное и длительное. В 2025–2026 годах вопрос становится особенно актуальным: цены на строительные материалы и работы продолжают расти. Зачастую обновление жилья превращается в серьезное испытание для семейного бюджета. Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская поделилась с радио Sputnik советами, как не растянуть ремонт жилья на несколько лет.

Специалист посоветовала в первую очередь оценить бюджет на переделку квартиры. По ее словам, нехватка финансов часто становится причиной задержек, что приводит к простою рабочих и нарушению сроков.

«Нужно составить подробный график работ. Заранее уточните сроки поставки каждого элемента и составьте запас времени — материал должен поступить с точностью до недели. Также стоит понимать, что незначительные несостыковки могут замедлить работы, поэтому нужно быть готовыми к быстрому реагированию. В таких случаях полезно иметь консультацию с опытными специалистами», — пояснила Боровская.

Архитектор подчеркнула, что ремонт — это проверка на прочность. Некоторые ситуации, например, ограничения по времени для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах, не зависят от заказчика.

«Не забывайте, что строительные работы должны проводиться в определенные часы, чтобы не нарушать покой соседей. В таких ситуациях ускорить процесс невозможно. Здесь остается только набраться терпения и дать рабочим выполнить свою работу в рамках установленных норм и правил», — заключила Боровская.