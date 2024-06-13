Дизайнер Беглова назвала безвкусицей реплики люксовых брендов

Реплики люксовых брендов будут признаком отсутствия у человека вкуса. Такие вещи лучше убрать из гардероба, сообщила дизайнер Елена Беглова в беседе с Lenta.ru.

По словам модного эксперта, лучше с гордостью носить одежду из массмаркета или же присмотреться к нарядам российских модельеров. Также не стоит пытаться собрать образ в одной ценовой категории, сообщил «Мир 24».

Кроме того, полной безвкусицей будут капроновые колготки цвета загара с добавлением люрекса и сумка в тон обуви, отметила Беглова.

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