Дизайнер Ахмадуллина высоко оценила перспективы народных промыслов Нижегородской области
Дизайнер Алена Ахмадуллина посетила Нижегородскую область, чтобы изучить местные народные художественные промыслы и оценить их потенциал для интеграции в современный дизайн. Об этом написал «ФедералПресс».
«Нижегородская область — колыбель народных художественных промыслов России и неисчерпаемый источник вдохновения. Приезжая сюда, каждый раз удивляюсь и восхищаюсь мастерами, которые сохранили и передают веками, из поколения в поколению, технологии и уникальные орнаменты», — подчеркнула дизайнер.
Ахмадуллина рассказала, что при создании проекта с использованием элементов хохломы изучала образцы в Семенове и в архивах ведущих музеев страны.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что в регионе сосредоточено около трети всех российских народных художественных промыслов, а хохлома является одним из самых узнаваемых в мире российских брендов. Он также добавил, что регион активно развивает бренд «Хохлома».