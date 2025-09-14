Дизайнер Ахмадуллина высоко оценила перспективы народных промыслов Нижегородской области

Дизайнер Алена Ахмадуллина посетила Нижегородскую область, чтобы изучить местные народные художественные промыслы и оценить их потенциал для интеграции в современный дизайн. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Нижегородская область — колыбель народных художественных промыслов России и неисчерпаемый источник вдохновения. Приезжая сюда, каждый раз удивляюсь и восхищаюсь мастерами, которые сохранили и передают веками, из поколения в поколению, технологии и уникальные орнаменты», — подчеркнула дизайнер.

Ахмадуллина рассказала, что при создании проекта с использованием элементов хохломы изучала образцы в Семенове и в архивах ведущих музеев страны.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что в регионе сосредоточено около трети всех российских народных художественных промыслов, а хохлома является одним из самых узнаваемых в мире российских брендов. Он также добавил, что регион активно развивает бренд «Хохлома».