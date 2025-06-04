Дискуссия о борьбе с терроризмом в СМИ пройдет в Москве 4 июня

Круглый стол под названием «Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента» пройдет в Москве. Мероприятие состоится 4 июня в рамках «Лысенковских чтений». Об этом сообщило ОТР.
Организаторами дискуссии выступили Международная академия телевидения и радио при поддержке Минцифры России. Участники обсудят возможности искусственного интеллекта в выявлении экстремистского контента.
Мероприятие будет проводиться в онлайн и офлайн форматах, что позволит привлечь к диалогу широкую аудиторию. Открытие круглого стола состоится в 16:00 в гостиной Международного союза музыкальных деятелей.
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