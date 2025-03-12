Директор Toy.ru Смирнов: детские игрушки не контролируются с точки зрения морали

В Госдуме предложили создать перечень разрешенных игрушек, однако с такой инициативой согласны не все. Например, директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов считает, что для начала нужно определить критерии отбора. Об этом написало ИА НСН.
«Сейчас регламентируется качество игрушек, чтобы они не вредили детям физически. Но игрушки никак не контролируются с точки зрения морали и этики. Психика взрослого и ребенка — это разные вещи», — сказал он.
Смирнов уверен, что «допуск» игрушек будет субъективным. По его мнению, надо понять, кто будет оценивать игрушки и по каким критериям. Он также напомнил, что некоторые куклы Monster High стали причиной споров среди депутатов. Их призвали проверить. Вместо спорных кукол парламентарии предложили создавать игрушки, которые развивают традиционные ценности.
Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы
Газификация деревни Новопокровское началась в Коломне
Уровень воды в реках Коломны отследят с помощью камер «Безопасного региона»
Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»
«Меньше мест — больше сложностей». Профессор — об идее ограничить прием в вузы детей из регионов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте