Директор Toy.ru Смирнов: детские игрушки не контролируются с точки зрения морали

В Госдуме предложили создать перечень разрешенных игрушек, однако с такой инициативой согласны не все. Например, директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов считает, что для начала нужно определить критерии отбора. Об этом написало ИА НСН.

«Сейчас регламентируется качество игрушек, чтобы они не вредили детям физически. Но игрушки никак не контролируются с точки зрения морали и этики. Психика взрослого и ребенка — это разные вещи», — сказал он.

Смирнов уверен, что «допуск» игрушек будет субъективным. По его мнению, надо понять, кто будет оценивать игрушки и по каким критериям. Он также напомнил, что некоторые куклы Monster High стали причиной споров среди депутатов. Их призвали проверить. Вместо спорных кукол парламентарии предложили создавать игрушки, которые развивают традиционные ценности.

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