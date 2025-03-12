Директор Toy.ru Смирнов: детские игрушки не контролируются с точки зрения морали

В Госдуме предложили создать перечень разрешенных игрушек, однако с такой инициативой согласны не все. Например, директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов считает, что для начала нужно определить критерии отбора. Об этом написало ИА НСН .

«Сейчас регламентируется качество игрушек, чтобы они не вредили детям физически. Но игрушки никак не контролируются с точки зрения морали и этики. Психика взрослого и ребенка — это разные вещи», — сказал он.

Смирнов уверен, что «допуск» игрушек будет субъективным. По его мнению, надо понять, кто будет оценивать игрушки и по каким критериям. Он также напомнил, что некоторые куклы Monster High стали причиной споров среди депутатов. Их призвали проверить. Вместо спорных кукол парламентарии предложили создавать игрушки, которые развивают традиционные ценности.