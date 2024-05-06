Директор театра Чехова Григорьева: успех спектакля зависит от попадания в «болевую точку» зрителя | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:50 Директор театра Чехова Григорьева: успех спектакля зависит от попадания в «болевую точку» зрителя

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Успех театральной постановки напрямую зависит от попадания в «болевую точку» зрителя. Такое мнение выразила директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева в беседе с «Национальной службой новостей».

По ее словам, даже в комедийном спектакле должны быть отражены вещи, которые заставят зрителя задуматься о чем-то серьезном. Таковой является постановка в Театре Антона Чехова «Трое в парке, не считая собаки».

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Григорьева отметила, что режиссер сумел попасть в «болевую точку» — тему нереализованной мечты. После окончания спектакля зрители выходят из зала со слезами на глазах.