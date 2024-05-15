Директор СРО Жихарев: трудно переоценить вклад инженера Федорова в развитие оружейной школы | 360°

Общество 15 мая 2024, 16:52 Директор СРО Жихарев: трудно переоценить вклад инженера Федорова в развитие оружейной школы

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Ровно 150 лет назад родился создатель первого отечественного автоматического оружия Владимир Федоров. Он был первым в стране, кто предложил рабочий образец изделия, рассказал исполнительный директор Союза российских оружейников (СРО) Владимир Жихарев в беседе с RT.

По словам эксперта, вклад инженера в развитие оружейной школы трудно переоценить.

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«При этом его имя как будто бы находится в тени других, более известных оружейников. <…> К сожалению, в честь Федорова в России проходит не так много мероприятий», — добавил специалист.

Он назвал легендарного конструктора отцом-основателем отечественной школы автоматического оружия. Его деятельность оказала большое влияние на развитие сферы, отметил Жихарев.