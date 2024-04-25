Директор Sendsay Кащеев: число утечек персональных данных выросло в 2 раза за последние годы | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:20 Директор Sendsay Кащеев: число утечек персональных данных выросло в 2 раза за последние годы

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В России вдвое увеличилось количество утечек персональных данных за последние три года. Об этом рассказал генеральный директор компании Customer Data Platform Sendsay Глеб Кащеев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, также в 20 раз выросло число штрафов за утечки, особое внимание в этом плане уделили большому бизнесу. Это достаточно серьезная проблема, на которую обращает внимание государство, используя так называемый метод кнута.

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Отмечается, что с начала 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных.