Директор RWDS Шляпников: контрольные органы должны поддержать автоперевозчиков

Контрольным органам следует рассмотреть меры поддержки автоперевозчиков в связи с весенней просушкой дорог, включая возможное освобождение порожнего транспорта от контрольных процедур. Об сообщил генеральный директор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников в беседе с ИА НСН.
Ранее издание «Известия» писало, что Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и Государственной думе с просьбой отменить весеннюю просушку дорог в 2025 году.
Эксперт связал недовольство автоперевозчиков с тем, что на них увеличилась нагрузка. Он упомянул и себестоимость запчастей, и стоимость топлива, и тарифную разницу.
Шляпников подчеркнул необходимость понимания ситуации со стороны контролирующих органов.
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