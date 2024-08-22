Директор РСТЦ Войцеховский: россияне перестали заранее закупаться в ТЦ к 1 сентября

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский указал на замедление темпов прироста покупателей в конце лета. Об этом сообщило ИА НСН.

Эксперт пояснил, что граждане РФ перестали заранее закупаться в ТЦ к 1 сентября. Причина может заключаться в смещении активного отпускного периода, предположил специалист.

По его словам, соответствующая тенденция наблюдалась уже в 2023 году. Однако сейчас тренд проявляется более четко.

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