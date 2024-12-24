Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал в интервью «Газете.Ru» , почему стоит задуматься о покупке автомобиля до конца 2024 года. По его словам, конец года — один из самых выгодных периодов для приобретения транспортного средства.

Это связано с сезонными акциями дилеров, необходимостью выполнения годовых планов и наличием остатков на складах, привезенных по более низкому курсу.

Кроме того, ожидается, что очередной рост утилизационного сбора с января еще больше увеличит стоимость автомобилей в 2025 году. Сейчас многие марки активно борются за покупателей, предлагая выгодные условия. Среди них — BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, «Москвич 3», Hongqi HS5 и другие.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года средняя стоимость подержанных автомобилей не старше 15 лет составила 2 млн рублей, что на 12% меньше, чем в начале года. Также ранее стало известно о снижении цен на пикапы Foton на миллион рублей.