Директор по продажам Терехова объяснила, какие квартиры будет сложно продать через несколько лет

Квартиры массового сегмента, не соответствующие современным стандартам, будет сложнее продать в будущем. Об этом NEWS.ru сообщила директор по продажам компании «Мармакс» Анна Терехова.

По ее мнению, покупателей все больше будет интересовать качественное жилье с набором опций: концепцией «пятиминутного города», соседскими центрами с фитнес-залами и коворкингом, современной архитектурой, системой «умный дом» и качественным благоустройством, пишет ИА НСН.

При этом наиболее популярными останутся компактные лоты площадью 37–55 квадратных метров.