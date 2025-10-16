Директор по персоналу Санина напомнила о правилах предоставления обеденного перерыва

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT напомнила о правилах предоставления обеденного перерыва согласно Трудовому кодексу.

«Точное время начала и длительность перерыва определяются внутренними правилами компании или по договоренности сторон, однако он не должен быть короче 30 минут и не может превышать двух часов», — отметила собеседница.

По словам Саниной, если работодатель не соблюдает это требование, он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Также она подчеркнула, что в некоторых случаях, когда предоставление традиционного перерыва невозможно, законодательство обязывает работодателя организовать условия для отдыха и приема пищи непосредственно в процессе работы.