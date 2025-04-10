Директор по персоналу Этова: искать работу нужно с помощью всех доступных инструментов

Поиск работы — задача не из легких, однако подходить к ней нужно ответственно и системно. Об этом kp.ru заявила директор по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Медскан» Ольга Этова.

Эксперт поделилась советами по поиску работы. Она посоветовала использовать все доступные способы: сайты, социальные сети, нетворкинг и другие каналы. Важно не только откликаться на вакансии, но и быть открытым к разговорам на темы, полезные для карьеры. Если результат поиска работы отрицательный, стоит написать письмо с благодарностью и надеждой на будущее сотрудничество.

Также Этова рекомендовала не стесняться проявлять себя в профессиональной среде и работать над своей репутацией. По ее словам, это поможет достичь успеха в поиске работы и продвижении по карьерной лестнице.