Директор по персоналу Этова: искать работу нужно с помощью всех доступных инструментов

Поиск работы — задача не из легких, однако подходить к ней нужно ответственно и системно. Об этом kp.ru заявила директор по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Медскан» Ольга Этова.
Эксперт поделилась советами по поиску работы. Она посоветовала использовать все доступные способы: сайты, социальные сети, нетворкинг и другие каналы. Важно не только откликаться на вакансии, но и быть открытым к разговорам на темы, полезные для карьеры. Если результат поиска работы отрицательный, стоит написать письмо с благодарностью и надеждой на будущее сотрудничество.
Также Этова рекомендовала не стесняться проявлять себя в профессиональной среде и работать над своей репутацией. По ее словам, это поможет достичь успеха в поиске работы и продвижении по карьерной лестнице.
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