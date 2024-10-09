Директор по баингу компании Centra Геворкян: интернет-реклама может подорожать в 2025 году на 7-20%

Директор по баингу компании Centra Степан Геворкян в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что тенденция на рост цен на рекламу продолжится и в 2025 году.

Так, наружная реклама может вырасти в цене на 20-40%, телевизионная — на 18-30%, а интернет-реклама — на 7-20%. Среди основных причин подорожания эксперт назвал спрос на рекламные площадки и повышение конкурентоспособности.

«Сейчас большой приток новых брендов, которые вышли на рынок с высокими бюджетами. Это значит, что остальные компании будут сильно увеличивать рекламные бюджеты», — сказал Геворкян.

Увеличению общего объема рынка рекламы также поспособствовал тот факт, что государственные и окологосударственные структуры начали активнее инвестировать в это дело.