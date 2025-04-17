Директор «Оптимальной логистики» Властопуло назвал разумным шагом ограничение параллельного импорта

Генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью ИА НСН высказался о планируемом изменении списка товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию.

Как сообщили СМИ, Министерство промышленности и торговли РФ планирует существенно сузить перечень позиций, подлежащих такому импорту. Теперь Минпромторг разрешит ввозить ограниченное количество брендов, тогда как ранее были открыты целые товарные категории, такие как одежда, парфюмерия и косметика.

Властопуло указал, что параллельный импорт изначально задумывался как инструмент для поддержания отраслей экономики и технологического оборудования, а не массовых потребительских товаров низкого ценового диапазона.

Учитывая слухи о возвращении некоторых зарубежных брендов на российский рынок, ограничение параллельного импорта выглядит обоснованным шагом, считает эксперт. Ограничения помогут регулировать внутренний рынок и избежать значительного роста цен на товары повседневного спроса.