Директор НЖК Вепрецкая: подвал жилого дома — собственность владельцев квартир

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировала директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» (НЖК) Татьяна Вепрецкая.

Эксперт напомнила, что данные помещения являются собственностью владельцев квартир. Они принадлежат гражданам в долях, пропорциональных размеру жилплощади.

По словам Вепрецкой, продажа подвала без согласования с собственниками может навредить эксплуатации здания. Так, порой новые хозяева блокируют доступ к технической части сооружения.

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