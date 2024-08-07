В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировала директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» (НЖК) Татьяна Вепрецкая.

Эксперт напомнила, что данные помещения являются собственностью владельцев квартир. Они принадлежат гражданам в долях, пропорциональных размеру жилплощади.

По словам Вепрецкой, продажа подвала без согласования с собственниками может навредить эксплуатации здания. Так, порой новые хозяева блокируют доступ к технической части сооружения.