Директор НПК Копачевский рассказал, что в Крыму снижают потери воды за счет новых труб

Работы по модернизации водоснабжения продолжаются в Крыму, что способствует уменьшению утечек и рациональному расходованию водных ресурсов. Об этом сообщил директор научно-производственной компании Анатолий Копачевский в эфире « Радио Крым ».

«Если не снижать утечки городских сетей, то вода будет идти как в решето. Уже запущен тракт водоподачи до Феодосии, и теперь вода нежинского водоносного горизонта поступает по совершенно новым трубам, практически без потерь», — отметил представитель организации.

Он пояснил, что использование труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом позволяет надежно доставлять воду потребителям и сократить потери, которые раньше происходили при поставке через Северо-Крымский канал. Вместе с тем важной проблемой остается испарение из водохранилищ: в засушливые сезоны объемы испарившейся влаги сравнимы с объемом поступающей свежей воды.