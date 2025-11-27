Директор «Музторга» Еремичева рассказала, что продажи укулеле возросли в преддверии Нового года

Перед Новым годом особенно востребованы компактные музыкальные инструменты вроде укулеле, а также традиционные гитары и флейты. Об этом сообщила коммерческий директор сети музыкальных магазинов «Музторг» Ольга Еремичева в комментарии для ИА НСН .

Как отметила специалиста, популярностью также пользуются аксессуары, чей объем продаж пропорционален основным товарам. Между тем, спрос на новые инструменты упал на 10-12% из-за роста цен и снижения покупательной способности. Потребители все чаще делают выбор в пользу покупки б/у товаров через онлайн-площадки, подчеркнула Еремичева.