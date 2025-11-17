Директор Музея СССР Попов связал рост интереса к советской эпохе с тревогой перед будущим

Директор Музея СССР на Охотном Ряду Александр Попов объяснил причину возросшего интереса к советской эпохе. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, такой феномен тесно связан с чувством тревоги за будущее. Он отметил, что ностальгия стала заметным явлением культуры относительно недавно — около 15–20 лет назад, когда, как отметил Попов, жизнь стала тяжелее.

«Когда Союз рухнул, никто не вспоминал СССР — все ждали лучшей жизни. А мода на прошлое появилась, когда людям стало жить противнее», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что люди не стремятся «вернуться» в СССР, а, скорее, переосмысливают ту эпоху. Директор музея назвал тревогу температурой ностальгии.